Сакварелідзе: Мельнику пред'явлена нова підозра за іншою справою

Про це заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе сказав в ексклюзивному інтерв'ю "5 каналу".

"До речі, стосовно Мельника якраз сьогодні чув від мого колеги, який курує це питання. Йому пред'явлена нова підозра –за іншою справою, і прокуратура подасть апеляцію за цією справою. Тож там не все погано", - зазначив він.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Ірпінський суд зняв усі звинувачення з колишнього ректора податкової академії Петра Мельника.

Як повідомлялось, Мельник був затриманий 27 липня 2013 р. при отриманні від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів в Національний університет державної податкової служби.