Акція проти підвищення комунальних тарифів: Гройсман зустрічається з представниками профспілок
11:24, 06 липня 2016Суспільство
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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зустрічається з представниками профспілок, які проводять акцію біля Кабінету міністрів з вимогою знизити комунальні тарифи.
Гройсман організував засідання з мітингувальниками / twitter.com/d_stoliarchuk
Про це повідомив прес-секретар Гройсмана Дмитро Столярчук у Twitter.
"Уряд відкритий до діалогу", - додав він.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля будівель Кабінету міністрів і Верховної Ради розпочалась всеукраїнська акція профспілкових об'єднань, спрямована проти підвищення комунальних тарифів. В акції беруть участь декілька тисяч осіб.
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