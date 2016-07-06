Акція проти підвищення комунальних тарифів: Гройсман зустрічається з представниками профспілок

Про це повідомив прес-секретар Гройсмана Дмитро Столярчук у Twitter.

"Уряд відкритий до діалогу", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля будівель Кабінету міністрів і Верховної Ради розпочалась всеукраїнська акція профспілкових об'єднань, спрямована проти підвищення комунальних тарифів. В акції беруть участь декілька тисяч осіб.