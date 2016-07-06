У заступника глави Мінекономіки викрали Infiniti (фото)
11:41, 06 липня 2016Суспільство
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Вночі 6 липня у заступника міністра економіки Макса Нефьодова викрали машину Infiniti EX35 просто під будинком.
Заступник глави Мінекономіки Нефьодов залишився без Infiniti EX35 / facebook.com/max.nefyodov
Про викрадення він написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами, машина із подряпиною на правому боці та, ймовірно, із заклеєним правим склом пассажира, яке розбили при викраденні.
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"Враховуючи, що машина не нова - 2008 році, вона має стояти десь у дворах на "відстої". Якщо раптом хтось побачить, буду дуже вдячний", - написав Нефьодов.
Нагадаємо, раніше під Києвом група зловмисників пограбувала будинок екс-міністра транспорту та зв’язку України Йосипа Вінського.
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