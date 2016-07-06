У заступника глави Мінекономіки викрали Infiniti (фото)

Про викрадення він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами, машина із подряпиною на правому боці та, ймовірно, із заклеєним правим склом пассажира, яке розбили при викраденні.

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"Враховуючи, що машина не нова - 2008 році, вона має стояти десь у дворах на "відстої". Якщо раптом хтось побачить, буду дуже вдячний", - написав Нефьодов.

Нагадаємо, раніше під Києвом група зловмисників пограбувала будинок екс-міністра транспорту та зв’язку України Йосипа Вінського.