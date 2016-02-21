Під Києвом пограбували будинок екс-міністра транспорту Вінського

Як повідомив УНІАН начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Київській області Микола Жукович, інцидент стався ввечері у п’ятниці, 19 лютого, у селі Новосілки Вишгородського району.

За показами Вінського, які він надав поліції, четверо невідомих чоловіків увірвалися до його будинку, побили його, повалили на підлогу його дружину, після чого змусили власника маєтку віддати їм ключ від сейфу з якого викрали близько 100 тис. грн, ювелірні прикраси і певну суму в іноземній валюті.

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За словами Жуковича, потерпілий зброї у руках нападників не бачив, водночас повідомив, що нібито бачив у них кобури з пістолетами.

Жукович також зауважив, що будинок екс-міністра не був оснащений сигналізацією та засобами відеоспостереження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Довідка УНІАН. Вінський обіймав посаду міністра транспорту та зв’язку України з грудня 2007 по червень 2009 рр.