В Харкові буде працювати управління НАБУ, за яким закріплено 6 областей

Як повідомляє НАБУ, відповідний наказ підписав директор бюро Артем Ситник.

Юрисдикція харківського теруправління НАБУ поширюватиметься на Харківську, Сумську, Дніпропетровську, Запорізьку області і територію проведення антитерористичної операції - Луганську та Донецьку області.

Штатна чисельність співробітників управління становитиме 8 осіб.

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За рішенням директора НАБУ буде оголошено конкурс на посаду директора новоствореного управління.

Раніше були створені львівське та одеське теруправління НАБУ. Керівник львівського теруправління приступив до виконання своїх обов’язків, на посаду одеського керівника оголошено повторний конкурс.