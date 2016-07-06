Завтра в деяких районах Дніпра відключать воду

У зв'язку з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на водопровідній мережі в місці перетину вулиці Петрозаводская і Донецьке шосе, 7 липня з 2.00 години ночі до 20.00 буде припинено водопостачання споживачів.

Як повідомила сайту «Дніпро вечірній» прес-служба КП «Дніпроводоканал», водопостачання буде припинено не у всьому місті, а лише за наступними адресами:

• вул. Петрозаводска;

• вул. Онезька;

• вул. Грінченка;

• вул. Петрозаводска, 371А («Дніпропетровський спеціалізований дім дитини», котельня ДП «Східтеплоенерго»);

• вул. Петрозаводска, 377 (Середня школа № 64);

• вул. Передова, 253 (Середня школа № 90);

• вул. Пестеля, 40 (Дитячий садок № 379);

• вул. Варваринська, 28 (ТОВ «Хлібозавод №10»).

На період виконання робіт підприємство рекомендує забезпечити необхідний запас питної води жителям і споживачам вказаних адрес.