Кобзон каже, що не знайомий з Онищенком

Російський співак Йосип Кобзон не знайомий з українським нардепом Олександром Онищенком. Про це Кобзон заявив ТСН.

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На запитання журналіста, чи зустрічався з українським нардепом, Кобзон перепитав: "А хто це такий Олександр Онищенко?". А на уточнювальне запитання додав: "Я його не знаю, і ні з ким не зустрічався".

"Такого не було, звичайно, це все неправда, як завжди", - резюмував Кобзон.

Сьогодні повідомлялося, що народний депутат Олександр Онищенко, який втік з України, намагається домогтися аудієнції в адміністрації президента Росії Володимира Путіна. Видання "Дзеркало тижня" з посиланням на власне джерело повідомило, що посередником між АП Росії та Онищенкомможе стати співак Йосип Кобзон, з яким депутат зустрічається сьогодні в Москві.

Як повідомляв УНІАН, Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка. Його підозрюють у створенні злочинної організації з метою заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності товариств з договорами про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування". За попередніми даними, в результаті застосування цієї газової схеми країні було завдано збитків на 3 млрд грн. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій вже підписав відповідну постанову ВР.