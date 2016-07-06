Онищенко через Кобзона намагається отримати "дах" у Москві - ЗМІ

Про це повідомило інформоване джерело ZN.UA.

Зазначається, що посередником між АП Росії та Онищенком може стати співак Йосип Кобзон, з яким депутат зустрічається сьогодні в Москві.

"Сьогодні Онищенко зустрічається з Кобзоном, який повинен завести його в адміністрацію президента РФ", - сказав співрозмовник видання.

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З ким саме домагається зустрічі Онищенко, джерело не повідомило.

Як повідомляв УНІАН, Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка. Його підозрюють у створенні злочинної організації з метою заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності товариств з договорами про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування".

За попередніми даними, в результаті застосування цієї газової схеми країні було завдано збитків на 3 млрд грн. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій вже підписав відповідну постанову ВР.