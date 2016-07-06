Онищенко через Кобзона намагається отримати "дах" у Москві - ЗМІ
Народний депутат Олександр Онищенко, який втітк з України, намагається домогтися аудієнції в адміністрації президента Росії Володимира Путіна.
Про це повідомило інформоване джерело ZN.UA.
Зазначається, що посередником між АП Росії та Онищенком може стати співак Йосип Кобзон, з яким депутат зустрічається сьогодні в Москві.
"Сьогодні Онищенко зустрічається з Кобзоном, який повинен завести його в адміністрацію президента РФ", - сказав співрозмовник видання.
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З ким саме домагається зустрічі Онищенко, джерело не повідомило.
Як повідомляв УНІАН, Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка. Його підозрюють у створенні злочинної організації з метою заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності товариств з договорами про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування".
За попередніми даними, в результаті застосування цієї газової схеми країні було завдано збитків на 3 млрд грн. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій вже підписав відповідну постанову ВР.