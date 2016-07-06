Луценко розповів, чому призначив прокурором Києва Говду

Коментар Луценка розмістила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

«Думаю, що Роман Говда потрапив у вир політичного протистояння між командою Сакварелідзе-Касько і старою командою Генпрокуратури. Це молодий, розумний, з непоганим професійним досвідом працівник. Вважаю, що він може впоратися з серйозними викликами у столичній прокуратурі», - сказав Луценко.

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Він зазначив, що спілкувався з активістами-антикоррупціонерами щодо Говди.

«Власне, ніяких конкретних звинувачень особисто проти нього у них немає. Так, він був не в тому місці і не в той час. А зараз буде виконувати спільні завдання щодо активізації наступу на злочинність під будь-яким виглядом», - запевнив генпрокурор.

Луценко звернув увагу на те, що вже стартувала кампанія з перевірки прокурорів на «добропорядність».

«Якщо є конкретні факти щодо будь-якого з працівників прокуратури, в тому числі і пана Говди, вони можуть бути надані у встановленому порядку за підписом конкретного громадянина в спеціальну робочу групу внутрішньої безпеки ГПУ, і якщо будуть якісь питання – він не пройде цю перевірку. Наразі ні внутрішня безпека, ані Генінспекція, ні я особисто не побачив жодного конкретного звинувачення щодо Романа Говди», - наголосив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Луценко представив Говду колективу столичної прокуратури.

Говда був заступником екс-генерального прокурора Віктора Шокіна, а також прокурором Одеської області.

30 травня Луценко на першій прес-конференції на посаді генпрокурора заявив, що заступники генпрокурора Говда, Юрій Севрук, і Олег Заліско отримали наполегливе прохання про звільнення.