Суд заарештував "бурштинового" заступника прокурора Рівненщини з правом внесення застави в сумі 9,5 мільйона гривень

Про це повідомив заступник генерального прокурора України - головний військовий прокурор Анатолій Матіос на своїй сторінці в Facebook.

«Арештовано ще двох учасників «бурштинової» злочинної організації з правом внесення застави відповідно (заступника прокурора області 9,5 млн грн, двох інших- по 5 млн грн)», - написав він.

За кілька годин до того Матіос повідомив про арешт Голосіївським районним судом одного з підозрюваних у «бурштиновій» справі членів злочинної організації з правом внесення застави в розмірі 5 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, на території Рівненської області проводиться операція "Бурштин", у якій задіяні 300 оперативників МВС та СБУ. Тривають обшуки квартир та місць роботи підозрюваних у створенні злочинної групи.

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В організації незаконного видобутку бурштину підозрюються 32 людини. Вже затримано чотирьох осіб, у тому числі заступника прокурора Рівненщини, який очолював злочинну групу. Його головними помічниками були керівник та співробітник структурного підрозділу облуправління СБУ. До групи також входили начальник внутрішньої безпеки обласної поліції та його підлеглий, діючі і колишні працівники поліції, голови двох райдержадміністрацій, двоє керівників районних прокуратур, керівники лісгоспів, а також представники криміналітету.

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Раніше, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що до Києва направлено чотирьох затриманих у «бурштиновій» справі, а п'ятий був затриманий у Києві. Решта з 32-х підозрюються «у тих чи інших правопорушеннях, в тій чи іншій участі в організованому злочинному угрупованні».

За словами Луценка, щодо цих осіб також обиратиметься міра запобіжного заходу.