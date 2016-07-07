Одесит, затриманий за "неповагу" до поліцейського, насправді підозрюється у викраденні людини - прокуратура
Чоловік, що нібито прилюдно погрожував начальнику управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Одеській області Івану Іщенку, підозрюється у викраденні людини з метою отримання викупу.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, встановлено, що у березні підозрюваний, діючи за попередньою змовою з іншими особами, викрав одесита.
Зловмисники вимагали від викраденого 180 тисяч доларів, правоохоронцям вдалося чоловіка звільнити.
«Учора, 6 липня, співробітники поліції і УСБУ в Одеській області затримали викрадача, який раніше вже був судимий, у його домоволодінні», - відзначили в прес-службі.
У відомстві пояснили, що прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 189 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини; вимагання).
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Зараз вирішується питання про повідомленні зловмиснику про підозру і обрання йому запобіжного заходу. Крім того, перевіряється причетність вказаної особи до скоєння інших тяжких і особливо тяжких злочинів.
Як повідомляв УНІАН, начальник управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Одеській області Іван Іщенко на своїй сторінці у Facebook написав, що 6 липня співробітники СБУ затримали жителя Одеси на ім'я Сергій Лапін, який 17 червня біля Одеського СІЗО погрожував йому у присутності співробітників поліції і «безлічі громадян» .
17 червня біля СІЗО протестували активісти Південного відділення Всеукраїнської громадської організації «Лівий берег» у зв'язку з тим, що з ізолятора під внесення застави у розмірі 220 тис. грн мали випустити підозрюваного у викраденні елітних автомобілів, прізвисько якого «Фома».
Як повідомило УНІАН поінформоване джерело у правоохоронних органах, 17 червня біля СІЗО також перебувала група людей, які не мають відношення до «Лівому берегу». Ця група намагалася «відбити» «Фому», вона протистояла поліцейським і «Лівому берегу».
За даними джерела, затриманий 6 липня нібито є членом організованого три роки тому ОЗУ, учасники якого - вихідці з Кривого Рогу і Одещини.