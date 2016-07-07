В Одесі СБУ вломилася до квартири й затримала чоловіка, що "проявив неповагу" до поліцейського начальника (відео)

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook сам Іщенко.

За його словами, жителя Одеси Сергія Лапіна затримано співробітниками СБУ 6 липня.

«Співробітниками СБУ цього громадянина було затримано за свої діяння. Також йому інкримінується вимагання. На даний момент Сергія Лапіна доставлено до суду, де йому обирається запобіжний захід», - написав Іщенко.

Як уточнив начальник управління, 17 червня біля Одеського СІЗО Лапін у присутності співробітників поліції і «безлічі громадян проявив неповагу» до нього як до співробітника правоохоронних органів.

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«Погрожував мені, що було зафіксовано на відеокамеру. Хочу ще раз звернути вашу увагу на те, що закон - єдиний для всіх, і всі злодіяння ніколи не залишаються безкарними», - акцентує Іщенко.

Він також виклав у Facebook відеозапис, на якому видно, як правоохоронці вриваються до квартири, двері до якої відкрила жінка. Вони «кладуть» чоловіка на підлогу і надягають на нього наручники. Також на відео показано, що перед цим правоохоронців не впускали, і вони почали вибивати вхідні двері, після чого їх відкрили.

Як пояснили УНІАН у главку поліції, 17 червня біля СІЗО протестували активісти Південного відділення Всеукраїнської громадської організації «Лівий берег» у зв'язку з тим, що зі слідчого ізолятора під внесення застави у 220 тисяч гривень мали випустити підозрюваного у викраденні елітних автомобілів. Присутні стверджували, що це - Сергій Фоменко (прізвисько «Фома»), який здійснив понад 100 незаконних заволодінь BMW.

«На місце прибули правоохоронці, тоді і стався конфлікт», - відзначили у поліції.