З частини біля Лозової, де палає арсенал, евакуюють солдатів

У військовій частині біля Лозової проходить евакуація, повідомив «Медіапорту» заступник начальника обласного управління з питань надзвичайних ситуацій Петро Гиренко.

За його інформацією, біля арсеналу з боєприпасами сьогодні удень зажевріла трава. Після почали вибухати самі боєприпаси.

Він підкреслив, що ситуація дуже небезпечна.

На місці події чергують медики.