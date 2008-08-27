З частини біля Лозової, де палає арсенал, евакуюють солдатів
18:07, 27 серпня 2008Суспільство
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Вибухають боєприпаси
У військовій частині біля Лозової проходить евакуація, повідомив «Медіапорту» заступник начальника обласного управління з питань надзвичайних ситуацій Петро Гиренко.
За його інформацією, біля арсеналу з боєприпасами сьогодні удень зажевріла трава. Після почали вибухати самі боєприпаси.
Він підкреслив, що ситуація дуже небезпечна.
На місці події чергують медики.
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