Митниці України та Росії планують спільну спецоперацію

Представники керівництва митних адміністрацій України та Російської Федерації під час зустрічі обговорять актуальні правоохоронні питання, проаналізують проблеми прикордонної взаємодії.

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю Держмитслужби України.

Значну увагу буде приділено спільним заходам, спрямованим на підвищення ефективності співробітництва митних органів України та Російської Федерації щодо боротьби з митними правопорушеннями.

В рамках зустрічі планується обговорити питання підготовки та проведення спільної спеціальної операції „Кордон-2008”.

Крім того, для вирішення поточних україно-російських питань правоохоронного характеру, будуть затверджені основні напрямки діяльності спільної постійно діючої україно-російської робочої групи щодо боротьби з митними правопорушниками, а також затвердження основних напрямків роботи відповідальних контактних осіб для вирішення цих питань.

Також планується обговорення перспектив співробітництва в рамках Комітету глав правоохоронних підрозділів Ради керівників митних служб держав-учасниць СНД.

Делегацію України під час зустрічі очолить заступник голови Митної служби України Іван ДЕРЕВ’ЯНКО, Росії - заступник керівника Федеральної митної служби Російської Федерації з Ігор ЗАВРАЖНОВ.