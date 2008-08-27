Пожежа знищує склади боєприпасів і гасити її просто неможливо

Голова МНС України Володимир Шандра прибуде на місце пожежі, що виникла сьогодні вдень на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ, повідомляє прес-служба Харківської ОДА. Заступник голови облдержадміністрації Сергій Стороженко повідомив, що ситуація знаходиться під контролем, хоча становище доволі серйозне.

"Пожежа нищить склади боєприпасів і її гасіння зараз просто неможливе зважаючи на небезпеку для людей", - повідомив С.Стороженко. За його словами, почалася евакуація близьких околиць міста Лозова. Розглядається питання про евакуацію трьох сіл. "Мобілізовано всіх співробітників міліції, зокрема з сусідніх районів, а також армійські підрозділи, медпрацівники і центральна районна лікарні. Готуються техніка, спорядження і транспорт", - повідомив С.Стороженко.

Раніше повідомлялося, що через вибухи боєприпасів на військовому складі в Лозовій евакуювали близько 5 тис. чоловік. До ймовірної зони враження входять кілька селищ, зокрема хутір Герсевановській, хутір Лісовський, житловий район біля військової частини. На місце події виїхали 10 автоцистерн, пожежний потяг, зведений загін МНС України в Харківській області в кількості 10 машин. Працюють 2 пожежних танки Міністерства оборони.

61-й арсенал Південного оперативного командування Сухопутних військ ВС України розташований на загальній площі 494 га. Обсяги зберігання на арсеналі становлять близько 95 тисяч тонн боєприпасів.