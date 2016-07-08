У Львові кількість людей, які отруїлися в кафе, зросла до 17 осіб

У Львові кількість госпіталізованих з отруєнням після святкування в кафе хрестин зросла до 17 осіб.

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Як повідомили УНІАН у Львівському обласному центрі екстреної медицини та медицини катастроф, станом на 6:00 8 липня у інфекційному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні перебуває 17 осіб, з них 2 дитини. Всі вони були на святкуванні хрестин в кафе “Імперія”. Стан постраждалих – середньої тяжкості.

Як повідомляв УНІАН, у Львові 6 липня із проявами гострої кишкової інфекції було госпіталізовано 12 людей. З’ясувалося, що постраждалі 4 липня були на святкуванні хрестин новонародженої дитини у львівському кафе “Імперія”.

За фактом отруєння відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 КК України (Порушення правил, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим заразним захворюванням і боротьби з ними, якщо ці дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань).