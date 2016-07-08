Мешканця Одеси судитимуть за підозрою у скоєнні двох терактів у місті в 2014 році

Як повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, встановлено, що підозрюваний разом зі спільниками у квітні 2014 року вчинив терористичні акти. Зокрема, підпалив пляшками з горючою сумішшю («коктейль Молотова») магазин «Сільпо» та офіс однієї з політичних партій.

Свої вчинки підозрюваний аргументував тим, що вважав, що політична організація і підприємство здійснювали фінансову підтримку Євромайдану.

Наразі зловмисник утримується під вартою.

Цього тижня прокуратура області направила до суду обвинувальний акт стосовно цього громадянина, який підозрюється в скоєнні терористичних актів та шахрайстві (ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 190 КК України).

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Як повідомляв УНІАН, у квітні в Одесі правоохоронці затримали виконавця двох терактів у місті, скоєних у 2014 році. Зокрема, він брав участь у підпалах офісу політичної партії по проспекту Добровольського і магазину «Сільпо» по вулиці Довженка. Обидва об'єкти розташовані в житлових багатоквартирних будинках.

Під час обшуків за місцем проживання громадянина виявлено та вилучено 4 вибухові пристрої та ін.

Після скоєння терактів чоловік переховувався в так званій «ЛНР», де виконував різні завдання терористів. Цього року повернувся до Одеси і був затриманий.