Мешканця Одеси судитимуть за підозрою у скоєнні двох терактів у місті в 2014 році
В Одесі правоохоронці завершили розслідування стосовно підозрюваного у скоєнні двох терактів у місті в 2014 році.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, встановлено, що підозрюваний разом зі спільниками у квітні 2014 року вчинив терористичні акти. Зокрема, підпалив пляшками з горючою сумішшю («коктейль Молотова») магазин «Сільпо» та офіс однієї з політичних партій.
Свої вчинки підозрюваний аргументував тим, що вважав, що політична організація і підприємство здійснювали фінансову підтримку Євромайдану.
Наразі зловмисник утримується під вартою.
Цього тижня прокуратура області направила до суду обвинувальний акт стосовно цього громадянина, який підозрюється в скоєнні терористичних актів та шахрайстві (ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 190 КК України).
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Як повідомляв УНІАН, у квітні в Одесі правоохоронці затримали виконавця двох терактів у місті, скоєних у 2014 році. Зокрема, він брав участь у підпалах офісу політичної партії по проспекту Добровольського і магазину «Сільпо» по вулиці Довженка. Обидва об'єкти розташовані в житлових багатоквартирних будинках.
Під час обшуків за місцем проживання громадянина виявлено та вилучено 4 вибухові пристрої та ін.
Після скоєння терактів чоловік переховувався в так званій «ЛНР», де виконував різні завдання терористів. Цього року повернувся до Одеси і був затриманий.