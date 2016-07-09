У Херсоні працівники колонії розкрадали продукти для засуджених (фото)

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Під час обшуку на території колонії правоохоронці виявили спеціально облаштовану схованку, у якій зберігалися списані та підготовлені для продажу продукти харчування. Також вилучено понад 1800 банок м’ясних та рибних консервів, 420 літрів соняшникової олії на загальну суму понад 100 тисяч гривень», - йдеться в повідомленні.

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Тривають невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх учасників злочинної схеми.

За даними прокуратури Херсонської області, йдеться про Північну виправну колонію №90, що розташована в Херсоні.

За фактом розкрадання державного майна службовими особами ПВК №90 відкрито кримінальне провадження. У колонії вилучено бухгалтерські документи.