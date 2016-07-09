СБУ викрила злочинне угруповання, яке щомісяця переправляло бойовикам товарів на 20 мільйонів

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, «щомісячно ділки переправляли через лінію розмежування товарів на 20 млн грн».

Їхню діяльність на території, що підконтрольна українській владі, прикривали окремі представники правоохоронних органів. Також зловмисники користувалися повною підтримкою терористів на тимчасово окупованих територіях, йдеться в повідомленні.

Читайте такожВикриття чиновника МОЗ: СБУ показала відео обшуку у заступника міністра-корупціонера

Співробітники СБУ затримали одного з організаторів угруповання під час спроби перетнути лінію розмежування на КПВВ «Зайцеве». У ході обшуків за місцями проживання та в автомобілях зловмисників оперативники спецслужби спільно з Донецькою обласною прокуратурою вилучили 835 тис. грн та документи, що підтверджують їх протиправну діяльність. Зокрема, деякі документи свідчать про сталі зв’язки ділків з бойовиками, підкреслили в спецслужбі.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Досудове слідство завершується, планується оголошення про підозру всім учасникам протиправної діяльності.

Також СБУ перевіряє інформацію про причетність зловмисників до сприяння або участі у незаконних збройних формуваннях, зазначається в повідомленні.