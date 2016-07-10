Суд залишив під вартою підозрюваних у "мукачівській стрілянині"

За клопотанням прокуратури Мукачівський міськрайонний суд продовжив тримання під вартою чотирьох підозрюваних у справі про стрілянину в Мукачево минулого року ще на 60 діб. Про це повідомляє Mukachevo.net.

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Усі четверо підозрюваних у справі про стрілянину 11 липня в Мукачевому - Радіон Горбенко, Володимир Бурча, Роман Мунчак та Сергій Деяк - будуть перебувати під вартою до 6 вересня.

Чергове засідання у цій справі відбудеться 15 липня. Це засідання також буде підготовчим.

Між тим, захист бійців "Правого Сектору" подавав клопотання про зміну запобіжного заходу (тримання під вартою на домашній арешт) для Володимира Бурчі та Радіона Горбенка. Більше того, як зауважив адвокат бійців Роман Бухтояров, клопотання про продовження тримання під вартою прокуратура мала подати згідно із законом за 5 днів до засідання, однак обвинувачення зробило це тільки усно під час засідання.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому 11 липня 2015 року сталася стрілянина. Конфлікт виник між учасниками "Правого сектора" і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За версією представників ПС, Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки "Правий сектор" почав заважати потокам контрабанди. В результаті інциденту в Мукачевому постраждало 14 осіб, загинуло троє.