ГПУ передала до суду обвинувачення 4 членів "Правого сектора" в мукачівському теракті та низці злочинів на Львівщині та Закарпатті

Як повідомляє управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури, Головним слідчим управлінням Генпрокуратури спільно з Департаментом процесуального керівництва ГПУ сьогодні завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт щодо чотирьох представників ДУК ВПР "Правий сектор", які "упродовж 2014-2015 років у складі банди вчинили ряд особливо тяжких та тяжких злочинів, у тому числі 11 липня 2015 року терористичний акт у м. Мукачеве, що спричинив загибель людини, та інших злочинів на території Львівської та Закарпатської областей".

Зазначається, що дії підозрюваних кваліфіковані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 125, ч. 2 ст. 129, ч. 2 ст. 194, ст. 257, ч.ч. 2, 3 ст. 258, ч.ч. 1, 2 ст. 263, ч. 1 ст. 279; ч. 4 ст. 345 Кримінального кодексу України.

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Йдеться про терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення та привернення уваги громадськості до своїх політичних поглядів із застосуванням зброї, пов'язаний з вчиненням вибухів та інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров’я людини та призвели до загибелі людини та заподіяння значної матеріальної шкоди та інших тяжких наслідків, у тому числі тяжких тілесних ушкоджень людині; погрозу вбивством із застосуванням вогнепальної зброї та вибухових пристроїв, що свідчило про реальні підстави побоюватися здійснення погроз; блокування транспортних комунікацій шляхом їх перекриття транспортними засобами та озброєними особами, яке порушило нормальну роботу транспорту та створило реальну небезпеку для життя людей.

Крім того, фігуранти провадження обвинувачуються в умисному заподіянні легких та тяжких тілесних ушкоджень працівникам правоохоронних органів у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків, а також погрозах убивством щодо працівників у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків; умисному знищенні та пошкодженні чужого майна шляхом вибуху та іншими загально небезпечними способами, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах та спричинило інші тяжкі наслідки; придбанні, носінні і зберіганні вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових пристроїв, а також носінні холодної зброї без передбаченого законом дозволу; умисному заподіянні групою осіб тяжкого тілесного ушкодження з метою залякування потерпілого та інших осіб; умисному заподіянні легких тілесних ушкоджень, які спричинили потерпілим короткочасний розлад здоров’я та незначну втрату працездатності.

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"Стосовно ще п’яти підозрюваних членів банди, які оголошені у розшук, досудове розслідування триває", - зауважили у ГПУ.

Також у відомстві нагадали, що за вчинення особливо тяжких злочинів передбачена кримінальна відповідальність у вигляді довічного ув’язнення та позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому 11 липня 2015 року сталася стрілянина. Конфлікт виник між учасниками "Правого сектора" і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За версією представників ПС, Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки "Правий сектор" почав заважати потокам контрабанди.

В результаті інциденту в Мукачевому постраждало 14 осіб, загинуло троє.