У Запоріжжі вшанували пам'ять українських воїнів, які загинули під Зеленопіллям

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у понеділок увечері в Запоріжжі на площі Героїв зібралися кілька сотень городян з фотографіями воїнів загиблих на Донбасі в секторі «Д» 11 липня 2014 року під артилерійськими обстрілами, які велися з території Російської Федерації.

Учасники акції пам'яті, серед яких ветерани АТО, волонтери, представники обласної влади відзначили, що українці пам'ятають один з найтрагічніших днів в історії антитерористичної операції на Донбасі, «коли пристрільним артилерійським вогнем, який вівся з території Росії, був знищений табір українських військ під Зеленопіллям, які намагалися відновити державний кордон України на Донбасі в секторі «Д».

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«Не тільки 79 бригада - 24,72 бригада, прикордонники, потрапили під обстріл пакетів російських «Градів». Ці гради били безпосередньо з-за російського кордону, кордону з РФ. Перші «Гради», я пам'ятаю, були 4 липня, до цього постійно сипали мінометами, після цього почали безсоромно сипати «Градами», - розповів ветеран АТО В'ячеслав Зайцев.

Також, учасники акції зазначили, що за офіційними даними 11 липня 2014 року під Зеленопіллям загинули 19 українських бійців, «але в дійсності кількість загиблих була набагато більшою, хоча точна кількість і імена всіх загиблих українських героїв до сих пір не відомі, оскільки більшість з них були добровольцями».

На площі Героїв жителі Запоріжжя запалили свічки пам'яті, а також взяли участь у поминальній панахиді за загиблими героями.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 11 липня 2014 року з установок "Град" терористами були обстріляні позиції українських прикордонників і військовослужбовців у складі груп підрозділів 24-ї механізованої, 72-ї механізованої і 79-ї аеромобільної бригад. В Міноборони повідомили, що в результаті цих обстрілів під Зеленопіллям загинули 19 військовослужбовців, 93 - отримали поранення.