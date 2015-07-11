Річниця трагедії під Зеленопіллям: Вогонь "Градів" бойовиків спалив вщент табір з військовими (фото)

Солдати, зайнявши позиції, прикривали ділянку держкордону України, який залишився відкритим через наступ бойовиків.

"В 4.30 здійснено обстріл реактивної установкою "Град" блокпостів в районі Зеленопілля з боку державного кордону. Втрати уточнюються", - повідомили 11 липня 2014 року в прес-центрі АТО.

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У той же день боєць Костянтин Поляков, військовий сімдесят дев'ятої бригади, заявив, що від першого батальйону 79-ї бригади фактично нічого не залишилося після нічного обстрілу.

"Я служу у другому батальйоні сімдесят дев'ятої (мається на увазі 79-Миколаївська аеромобільна бригада). Сьогодні вночі вони пройшли повз нас. Спілкувався з бійцями першого. За ними вийшла колона. Повернуться - дізнаюся більше", - написав Поляків.

Після сьогоднішньої ночі першого батальйону 79-ої по суті не існує. Вічна пам'ять загиблим. Вічна слава живим.На щастя... Posted by Костянтин Поляков on 11 Липень 2014 р.

Так, в Міноборони повідомили, що в результаті цих обстрілів під Зеленопіллям загинули 19 військовослужбовців, 93 - отримали поранення.

Всі поранені бійці були у вкрай важкому стані. Їх життя рятували кращі лікарі, які називали побачене "пеклом" і зізнавалися, що таких страшних пошкоджень не бачили ніколи.

Медсестри навіть непритомніли. "Це поранені, що втратили очі, ноги, двом робимо травматичну ампутацію ніг. Є поранення живота. Говорити про прогнози важко, тому що більшість з них надійшли у непритомному стані, навіть не тримали тиск. Будемо сподіватися, що зможемо їх врятувати", - розповідав головний лікар обласної лікарні Сергій Риженко.

Через деякий час ряд експертів стверджували, що позиції військових під Зеленопіллям могли обстрілювати з російських систем залпового вогню "Торнадо".