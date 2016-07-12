В Одесі сталася потрійна ДТП за участю поліцейського патруля (фото)

Як повідомила УНІАН прес-секретар Патрульної поліції в Одесі Алла Марченко, аварія сталася 11 липня приблизно о 18:20 на перехресті вулиць Тираспольська і Дегтярна.

Патрульний автомобіль Toyota Prius, екіпаж якого був при виконанні службових обов'язків, рухався по Тираспольськый з ввімкненими проблисковими маячками і сиреною. Наближаючись до згаданого перехрестя, поліцейські по гучномовцю попередили про своє наближення.

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За попередніми даними, водій автомобіля Mitsubishi, який їхав по Дегтярній, не встиг загальмувати – патрульна машина вдарила його вправий бік. У результаті Mitsubishi перекинувся, сильно вдаривши при цьому мікроавтобус Mercedes, який проїжджав повз нього. Всі три машини дістали значні пошкодження.

«Водія Mitsubishi доставлено в лікарню. На даний час на місці працює слідчий. Причини ДТП встановлюються», - зазначила Марченко.