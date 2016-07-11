На Харківщині поліцейській автомобіль смертельно травмував пішохода

На Харківщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю поліцейського автомобіля загинув молодий чоловік.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на в.о. начальника відділу прокуратури області Артема Ковальова, вночі 11 липня на автошляху Київ-Харків-Довжанський поблизу повороту до села Рай-Оленівка поліцейський автомобіль збив пішохода.

За його відомостями, постраждалий 27-річний мешканець міста Люботин від отриманих травм помер на місці.

"За попередніми даними, за кермом знаходився лейтенант поліції. У салоні - старший сержант. Правоохоронці перебували на службі", - зазначив Ковальов.

Прокуратура Харківської області розпочала розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть (ч. 2 ст. 286 КК України). Наразі встановлюються всі обставини пригоди. Тривають слідчі дії.

Максимальна санкція статті передбачає 8 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові вчора, 10 липня, сталася ДТП за участю автомобіля патрульної поліції. Внаслідок аварії загинуло молоде подружжя. Прокуратура розпочала розслідування.