Чиновників Мінфіну звинуватили у падінні надходжень до держбюджету від лотерей на півмільярда гривень

«За останній рік надходження до державного бюджету від лотерейної діяльності зменшилися з 800 до 300 млн гривень. За ці півмільярда недостачі повинні відповісти чиновники Міністерства фінансів. Зараз лотерейний ринок в Україні повністю дестабілізований, що і призвело до зменшення надходжень у бюджет. А оператори лотерей вже чотири роки перебувають за межами правового поля», - заявив народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Павло Кишкар.

За його словами, причина такої недостачі в державній скарбниці – Міністерство фінансів, чиновники якого гальмують прийняття підзаконних актів, необхідних для роботи лотерейного ринку.

Нагадаємо, вже четвертий рік поспіль Міністерство фінансів, як уповноважений орган, не може прийняти необхідні підзаконні акти для того, щоб повноцінно запрацював закон «Про державні лотереї України», а оператори лотерей могли отримати ліцензії на здійснення діяльності. В результаті з 2012 року весь лотерейний ринок працює на основі перехідних положень закону, які дозволяють операторам продовжувати свою роботу до розробки нових ліцензійних умов.

«Проблема тільки в тому, що ситуацією невизначеності вміло користуються чиновники Міністерства фінансів і шахраї, які, бачачи бездіяльність регулятора в цьому питанні, ведуть свій бізнес незаконно. У той час як на офіційних операторів ринку продовжується тиск», - уточнює нардеп.

Сьогодні до всіх трьом операторам ринку застосовується триразове оподаткування, що різко скоротило кількість бажаючих брати участь в розіграшах, а дві компанії - ТОВ "М. С. Л." і ПРАТ "Патріот" - включили в санкційні списки за нібито виявлений в структурі їх власності "російський слід". ТОВ "М. С. Л." намагається в українських судах довести неправомірність застосування до нього даних санкцій.

«Якщо немає вагомих причин для відмови, то необхідно продовжити існуючим операторам термін дії ліцензій. Повернення операторів в правове поле до того ж виб'є ґрунт з-під ніг шахраїв, адже сіре законодавче поле – ідеальне середовище для них», - додає Кишкар.