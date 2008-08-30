Інститут передових технологій показав нові шкільні атласи

Інститут передових технологій презентував нові та оновлені атласи з ряду шкільних предметів.

Як повідомив директор Інституту передових технологій Олександр БАРЛАДІН сьогодні на прес-конференції в УНІАН, усі атласи адаптовані до оновленої програми 12-річної школи.

За його словами, зокрема Інститут розробив атласи для 4-го класу з природознавства та 8-го класу з історії і географії.

Крім того, зазначив О.БАРЛАДІН, до нового навчального року було приведено у відповідність до нової програми атласи для 8-го класу з всесвітньої історії та історії України. Він нагадав, що лише атласи з історії України видання Інституту передових технологій мають грифи Міністерства освіти і науки.

У свою чергу, головний редактор Інституту передових технологій Владислав ГРЕЧАНИЙ наголосив, що у новому атласі для 8-го класу “Фізична географія України” більше уваги приділяється тематиці дослідження території України у давнину. Зокрема, значно розширено розділи “Кліматичні умови та ресурси”, “Чорне та Азовське моря”. Крім того, наголосив В.ГРЕЧАНИЙ, додано необхідні для вивчення курсу карти “Анаеробні води”, “забруднення Чорного та Азовського морів”, “Українські Карпати. Кримські гори”. Зазначений атлас є третім у започаткованій серії оновлених згідно з вимогами нової програми атласів.

В.ГРЕЧАНИЙ зауважив, що у зв’язку зі змінами у діючій програмі атлас з курсу “Географія України” цього навчального року було розділено на два видання – “Фізична географія” для 8-го класу та “Економічна та соціальна географія України” для 9-го класу.

За його словами, цього року було видано атлас для 4-го класу “Я і Україна”. Подібно до однойменного підручника, видання поділяється на два розділи: історико-краєзнавчий і природничий. Перший містить відомості про національну символіку, пам’ятки історії та культури, етнографію, територіальний устрій та господарство України. Другий знайомить дитину з навичками орієнтування на місцевості, з будовою Сонячної системи, з природою України і світу.

Викладач кафедри природничо-математичної освіти і технологій ІППО КМПУ ім.Б.Грінченка Світлана КАПІРУЛІНА зауважила, що підготовка атласів відбувалася у плідній співпраці з викладачами-практиками. Зокрема, наголосила вона, до видання атласів усі вони проходили рецензування вчителів. “Атласи дуже змістовні і містять високий рівень наукового наповнення”, - сказала вона.