Міліція викрила факт підробки списків постраждалих від повені

Працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю та управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України в Івано-Франківській області викрили службових осіб Тисменицької міськради та Тисменицької райдержадміністрації, які підробили списки осіб для виплати матеріально-грошової допомоги постраждалих від стихійного лиха громадян.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, внаслідок таких дій з резервного фонду державного бюджету було незаконно виплачено грошові кошти в сумі понад 720 тис. гривень.

За даним фактом прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 КК України (зловживання владою або службовим становищем й службове підроблення).