Синоптики кажуть, в Україні ще буде +30°

Наступного тижня в Україні потеплішає.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 31 серпня мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише у вночі та вранці у східних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у східній частині пориви 17-22 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 13-18°, у південній частині вночі 11-16°, вдень 19-24°, в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°.

1-2 вересня в Україні мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний з переходом на південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, на узбережжі морів 11-16° (у східних областях та на півночі Лівобережжя 3-8° тепла, 2 вересня на ґрунті місцями заморозки 0-2°); вдень 1 вересня 18-23° тепла, у південній частині та на Закарпатті до 26°, 2 вересня в Україні 22-27°.

3-4 вересня без істотних опадів. Температура підвищиться вночі до 10-17°; вдень до 21-26°, на півдні та Закарпатті, а 4 вересня в Україні до 25-30°.

У Києві завтра мінлива хмарність. Переважно без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі 7-12°, вдень 13-18°, в Києві вночі 9-11°, вдень 15-17°.

По області Мінлива хмарність. Переважно без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі 7-12°, вдень 13-18°, в Києві вночі 9-11°, вдень 15-17°.

1-2 вересня на Київщині мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний з переходом на південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°; вдень 1 вересня 18-23°, 2 вересня 22-27° (у Києві вночі 7-10°; вдень 1 вересня близько 20°, 2 вересня 24-26°).

3-4 вересня у столичному регіоні без істотних опадів. Температура підвищиться вночі до 11-16°; вдень 3 вересня до 21-26°, 4 вересня до 25-30°.