6,5 тисяч безробітних ліквідують наслідки повені на Західній Україні

На ліквідацію наслідків повені на Західній Україні залучено понад 6,5 тисяч безробітних, серед яких майже третина - жителі Буковини.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі організаційної роботи Чернівецького обласного центру зайнятості, у постраждалих регіонах проводиться упорядкування територій населених пунктів, берегоукріплювальні роботи, ремонт пошкоджених доріг, прибирання сміття та інші громадські роботи, до яких центрами зайнятості України на оплачуваній основі залучено понад 6,5 тисяч безробітних.

Станом на 30 серпня за направленнями міських та районних центрів Чернівецької області у 123 населених пунктах Західної України на відновлювальних роботах працювало понад 2 тисячі безробітних. На проведення таких робіт службою зайнятості було укладено 148 договорів з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, роботодавцями.

Завдяки цьому безробітні Буковини сьогодні активно розчищають в області дороги, придорожні смуги, водозбірні канали, поновлюють зірвану дамбу на річці Прут, очищають береги річки Сірет та інших річок, хоронять загиблих тварин, а також долучаються до ліквідації наслідків стихії у господарствах приватного сектору одиноких літніх людей.

За даними обласного Центру зайнятості, лише у Вижницькому районі Буковини місцеві безробітні впорядковують території найбільш постраждалих 17 населених пунктів, а у Хотинському районі - відновлюють проїжджу частину та узбіччя доріг, впорядковують у 18 селах пошкоджені об`єкти.