В Одесі поліція затримала іноземця - ймовірного викрадача автомобіля, в якому перебувала дитина

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Facebook повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Гіоргі Лорткіпанідзе.

За його словами, співробітниками регіонального Управління карного розшуку затримано 32-річного громадянина Молдови, який тимчасово проживає на території Одеси, який в лютому близько 22.00 на вул. Степовій незаконно заволодів автомобілем Mitsubishi Pajero. В останньому знаходилася неповнолітня дитина.

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«За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. 12 липня під час проведення санкціонованого обшуку за тимчасовим місцем проживання зловмисника, вилучено безліч мобільних телефонів і травматичну зброю», - написав генерал-майор поліції.

Лорткіпанідзе зазначив, що затриманий перевіряється на причетність до скоєння ряду інших майнових злочинів на території Одеси. Підозрюваний затриманий за ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, у Одесі ввечері 10 лютого невідомий викрав автомобіль Mitsubishi, в якому знаходилася дівчинка років 12-ти. Мати дитини залишила салон авто на кілька хвилин. Через деякий час викрадач висадив дитину з машини і зник.