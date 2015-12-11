Петренко: Онлайн-послугою реєстрації шлюбу скористалися 2 тисячі пар

Про це в звіті за підсумками року роботи заявив голова Мін'юсту Павло Петренко, передає 112 Україна.

"Крім полегшення життя для бізнесу, ми з нашими колегами, експертами, представниками громадських організацій, розробили ряд онлайн-сервісів для громадян, які не займаються бізнесом. Найбільш популярні послуги були - це реєстрація шлюбу і всі, хто проходив цей етап у своєму житті, знав, що треба йти домовитися з певним працівником РАГСу, заплатити йому хабар, щоб отримати кращий день, найкращий час і кращий зал або довго чекати своєї черги для того, щоб вступити в шлюб. Ми ввели систему он-лайн послуг у сфері реєстрації актів громадянського стану", - заявив Петренко.

"Цією реальністю скористалися 2 тис. молодих пар, які за кілька місяців скористалися нашими послугами онлайн і зареєстрували свій шлюб", - зазначив міністр.

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Як зазначив міністр, у пологових будинках Міністерство юстиції відкриває фронт-офіси, де працюють співробітники РАГСів, і батьки, які народили дитину можуть протягом 24 годин отримати свідоцтво про народження дитини, безпосередньо у пологовому будинку. "Ця послуга користується шаленою популярністю, 6 тис. новонароджених скористалися такими послугами, і ця цифра постійно зростає. До кінця року ми плануємо запустити у всіх обласних центрах, без винятку, таку послугу. Наступний рік - це рік, коли ми будемо спускатися в районні лікарні, районні пологові будинки, щоб такою можливістю могли скористатися так само і люди, які живуть в сільській місцевості", - зазначив міністр.