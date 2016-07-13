Після скандалу з туфлями Тимошенко журналіст розповів про вартість авіаперельоту лідера "Батьківщини"

Скандал з появою Юлії Тимошенко в туфлях зі зміїної шкіри за 40 тисяч євро на мітингу в Херсоні отримав продовження. Про це журналіст Роман Бочкала розповів на своїй сторінці в Фейсбук, передає hvylya.net.

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"Мої джерела повідомляють, що Юля літала на UR-PRM Gulfstream G200, його власник американський мільярдер з українськими коренями Алекс Ровт, авіакомпанія Business Jet Trevel, оператор ICS-aero. Вартість рейсу склала близько 9 тис. євро. Навіть якщо включити ВІП зали і круте харчування максимум – 10 тис. євро", – повідомив він.

При цьому, як зазначає журналіст "лаяти Юлю за 40 тисяч євро не справедливо. А ось за десятку треба запитати. Як мінімум її партію "Батьківщину". Адже по ідеї саме вона повинна була оплачувати транспортування свого лідера".