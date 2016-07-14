В ООН заявили про "кричущу безкарність" убивств на Донбасі - доповідь

До 90% смертей цивільних осіб, що мали місце в ході конфлікту, стали результатом невибіркових обстрілів населених районів. Деякі з них можуть кваліфікуватися як військові злочини та/або злочини проти людяності. Про це йдеться у доповіді, що охоплює період із січня 2014 року по травень 2016 року, підготовленій Місією ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні.

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В цілому, "безкарність убивств залишається кричущою, заохочуючи їх вчинення і підриваючи перспективи відновлення справедливості", - йдеться в доповіді.

У 20-сторінковій доповіді і 31-сторінковому додатку до неї, в якому описуються більше 60 випадків, основна увага приділяється випадкам імовірних убивств цивільного населення або осіб, іншим чином захищених з боку міжнародного гуманітарного права в зоні конфлікту, в той час, коли бойові дії відбувалися у безпосередній близькості місць подій.

"Значна кількість осіб, включно з цивільними, були страчені без належного судового розгляду чи померли в місцях утримання під вартою. Більшість таких вбивств мали місце в 2015 році і початку 2016 року", - йдеться в документі.

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Згідно з доповіддю, збройні групи страчували переважно активних прихильників "єдності" України або надавали підтримку українським силам, або людей, які, як вони вважали, мають такі погляди або надають таку підтримку, тоді як українські сили – осіб, імовірно причетних до озброєних груп або надання їм підтримки, або з "сепаратистськими" або "проросійськими" поглядами.

У доповіді наголошується, що відсутність дисципліни була поширеною серед зібраних нашвидкуруч збройних груп, а також серед мобілізованих поспіхом українських військовослужбовців і добровольців.

Крім цього, істотна кількість осіб, які відбували тюремне ув'язнення або були відомі як члени злочинного співтовариства, вступили в озброєні групи, так і окремі українські добровольчі батальйони. Ці фактори призвели до неприборканого права сильного, за яким озброєні люди охоче вдаються до насильства щодо цивільних осіб, особливо до тих, хто "не послухався" їх наказів.

Уряд розслідував і притягнув до відповідальності декількох винуватців з лав своїх Збройних сил і сил безпеки, сказано в доповіді. У деяких випадках, однак, розслідування є повільним або "затягування" розслідування є навмисним, що дає можливість імовірним порушникам піти від правосуддя".

"Десятки осіб померли в місцях утримання під вартою на територіях, контрольованих збройними групами. Також отримано повідомлення про смерті в місцях утримання під вартою Уряду, більшість смертей стали результатом тортур і жорстокого поводження, а також недостатнього доступу до медичної допомоги", - зазначено в документі.

У доповіді також задокументовані вбивства серед озброєних груп і урядових сил. До них належить щонайменше 121 випадок умисних вбивств українських військовослужбовців, деякі з яких викривали злочини, вчинені українськими силами в зоні конфлікту. Збройні групи страчували і вбивали своїх членів у якості покарання за скоєні ними дисциплінарні проступки.

Недостатня відповідальність залишається поширеною в Україні, незважаючи на зусилля Уряду щодо притягнення до відповідальності представників своїх сил, а також розслідувань Головною військовою прокуратурою випадків убивств, тортур і жорстокого поводження з боку членів збройних груп «Донецької Народної Республіки» і «Луганської Народної Республіки».