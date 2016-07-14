Доповідь ООН: в окупованому Криму зафіксована як мінімум одна страта

Про це йдеться у звіті, опублікованому управлінням Верховного комісара ООН з прав людини.

"В Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, статус яких визначений резолюцією 68/262 Генеральної Асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України, УВКПЛ зафіксувало як мінімум одну ймовірну страту без належного судового розгляду і десять випадків зникнень, які могли призвести до смерті", - пишуть автори доповіді.

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"Ці припущення засновані на показаннях свідків, інформації про потерпілих і тому факті, що деякі з цих зникнень, по всій видимості, сталися в результаті викрадень потерпілих з участю воєнізованих груп, часто пов'язаних з так званої «кримської самообороною». Ці випадки необхідно належним чином розслідувати, а винних – притягнути до відповідальності", - стверджують співробітники управління комісара ООН.

Як повідомляв УНІАН, в ООН також зафіксували, що в окупованому Російською Федерацією Криму придушуються погляди кримських татар.