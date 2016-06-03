ООН: в окупованому Криму придушуються погляди кримських татар

Як передає кореспондент УНІАН, про йдеться у прес-релізі, поширеному під час брифінгу в Києві помічника генерального секретаря ООН Івана Шимоновича, який представляв 14-ту доповідь про ситуацію з правами людини в Україні.

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«Законодавство про боротьбу з тероризмом та екстремізмом використовується задля криміналізації ненасильницьких дій та придушення протилежних поглядів, тоді як судова та правоохоронна системи стали інструментами придушення опозиції. Найбільше від цього потерпають кримські татари, чий головний представницький орган, Меджліс, було заборонено, і з представниками якого я зустрічався під час мого візиту», - сказав Шимонович.

Довідка УНІАН. Після анексії Криму Росією на півострові почали затримувати кримських татар, почастішали обшуки в будинках кримських татар, мечетях. Окупаційна влада заборонила діяльність Меджлісу кримськотатарського народу і внесла його до переліку організацій, діяльність яких припинена у зв'язку зі здійсненням ними екстремістської діяльності. Під арештом перебувають кілька кримськотатарських активістів.