Посольство України у Франції відкрило "гарячу лінію" через теракт у Ніцці

Про це повідомляється на сторінці посольства в Facebook.

Громадяни України можуть дізнаватися про своїх рідних і близьких за номером гарячої лінії українського посольства у Франції: +33 1 43 06 07 37.

Читайте такожЧисло жертв нападу в Ніцці зросло до 77 осіб

У посольстві зазначають, що на даний момент громадянство загиблих і поранених в теракті уточнюється. Також діє гаряча лінія центральної лікарні Ніцци: 04 93 72 22 22.

Міністерство закордонних справ Франції у зв'язку з терактом в Ніцці відкрило гарячу лінію для іноземців та їх сімей: +33 1 43 17 56 46.

Як повідомляв УНІАН, вантажний автомобіль умисно в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. В результаті теракту в Ніцці загинули більше 77 осіб.