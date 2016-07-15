МЗС перевіряє інформацію про наявність українців серед загиблих внаслідок теракту у Ніцці

Про це у соціальній мережі Facebook повідомляє Департамент консульської служби МЗС України.

"Ніцца. За повідомленням Посольства України у Франції інформація щодо громадянства жертв теракту у Ніцці наразі уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, число жертв теракту у Ніцці зросло до 84 осіб.

Напад стався на Англійській набережній, коли десятки тисяч людей дивилися салют під час святкування Дня взяття Бастилії.

Вантажівка на великій швидкості проїхала 2 кілометри крізь щільний натовп на набережній. Водій був застрелений поліцією, пізніше у вантажівці були виявлені гранати і зброя. Французький президент Франсуа Олланд назвав подію терактом.