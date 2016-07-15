На Фестивальному причалі Дніпра відкрили нову Кулю бажань (фоторепортаж)

12:15, 15 липня 2016
Суспільство
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У четвер ввечері на Фестивальному причалі в Дніпрі відбулося урочисте відкриття оновленої Кулі бажань.

УНИАН

Тепер знову за старою традицією жителі Дніпра та гості міста зможуть фотографуватися біля символу міста і загадувати бажання, пише 056.ua.

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Відзначається, що в лютому 2014 року один із символів міста був розбитий.

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