У Дніпропетровській облдержадміністрації пояснили, як правильно називається область

Про це розповів заступник голови Днепропетросвкой обласної держадміністрації Володимир Юрченко, передає ІА «МІСТ-ДНІПРО».

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«Голова Верховної Ради підписав постанову про перейменування Дніпропетровська в Дніпро. Однак на назву регіону це не вплине. Щоб перейменувати Дніпропетровщину, необхідно внести зміни в Конституцію України», - пояснив Володимир Юрченко.

Дніпропетровська область згадується в 9-му розділі Конституції про територіальний устрій. Щоб внести зміни в головний документ країни, потрібно подати до Верховної Ради відповідний законопроект. Це може зробити президент або 150 депутатів. Далі висновок щодо відповідності законопроекту Конституції повинен надати Конституційний суд. На першій сесії Верховної Ради попередньо схвалити закон повинні 226 народних обранців, на другий документ повинен набрати 300 голосів. Тільки після цього область може отримати нову назву.

19 травня Верховна Рада на виконання закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки» перейменувала місто Дніпропетровськ. Проект постанови № 3864 підтримали 247 народних депутатів. Крім цього, Рада перейменувала місто Дніпродзержинськ Дніпропетровської області в Кам'янське.