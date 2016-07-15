На польському кордоні затримали за розтрату 10 мільйонів екс-керівника Дніпропетровського облавтодору

Як повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, колишній керівник перебував в розшуку та був затриманий при поверненні в Україну з території Польщі.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Екс-посадовцю інкримінується розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України). Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

"Зловмисник, бувши директором ДП "Дніпропетровський облавтодор", протягом 2013 року допустив розтрату державних коштів у сумі близько 10 мільйнів гривень, які мали піти на ремонт доріг у Дніпропетровській області", - йдеться у повідомленні прокуратури.