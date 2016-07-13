Справа "Укроборонпостачальника": екс-гендиректора, який знаходиться в міжнародному розшуку, будуть судити заочно - ГПУ

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«Печерським районним судом Києва за клопотанням слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування в порядку ст. ст. 40, 297-1, 297-2 КПК України стосовно колишнього генерального директора державного підприємства Міністерства оборони України «Укроборонпостачальник», який заволодів коштами підприємства на суму понад 60 млн грн», - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, за даними ГПУ, встановлено, що упродовж 2007-2008 років посадовець перераховував кошти держпідприємства на фіктивні комерційні структури за виконання неіснуючих робіт та послуг. У такий спосіб він спричинив матеріальних збитків держпідприємству на загальну суму понад 60 млн грн.

Як підкреслили в Генпрокуратурі, 22 травня 2015 року зазначеній особі було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки), ч.2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах) КК України.

На даний час колишній посадовець перебуває в міжнародному розшуку, констатували у відомстві.