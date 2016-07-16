Голова СБУ про "хресну ходу": Тим силам, які не бажають Україні добра, потрібен Франц Фердинанд

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільному брифінгу з керівництвом Нацполіції сьогодні в Києві.

«Ризик (дестабілізації ситуації у зв’язку з проведенням «хресної ходи» - УНІАН) відверто є», - заявив Грицак.

«Тим силам, які не бажають Україні добра, потрібен Франц Фердинанд, який слугував першопричиною початку Першої світової, та я не буду нагнітати ситуацію, але є безперечне право віруючих України на вільне віросповідання», - додав голова СБУ.

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«Я хочу наголосити, що СБУ робить усе можливе, щоб розуміти ситуацію, пов’язану з подіями та з «хресним ходом», та відстежує ситуацію по тих групах або структурах, які зацікавлені в дестабілізації або в можливості використання «хресної ходи» для дестабілізації ситуації в нашій державі», - додав Грицак.

Як повідомлялося, на початку липня у Тернопільській та Донецькій областях стартувала «хресна хода за мир», організована Українською православною церквою Московського патріархату. Учасники ходи наприкінці липня планують прибути до Києва.

11 липня голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав правоохоронні органи не допустити провокацій у Києві з боку деяких учасників «хресної ходи».