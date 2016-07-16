Кривавий теракт у Ніцці: ЗМІ назвали ім'я загиблого українця (фото)

17:39, 16 липня 2016
Суспільство
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Під час теракту у французькому місті Ніцца 14 липня загинув українець Михайло Базелевский, йому було лише 22 роки.

REUTERS

Про це повідомив почесний консул України в Ніцці Марк Івасилевич, передає ТСН.

Фотографії Базелевського про розшук є уздовж Англійської набережної, де увечері 14 липня під час святкування Дня взяття Бастилії сталася трагедія.

За даними ТСН, Базелевский приїхав у Францію на Олімпіаду. На набережній він був разом з Владом Костюком, який отримав поранення.

Читайте такожТеракт у Ніцці: консул розповів про стан постраждалих українців, загибель одного з них не підтвердивЗа офіційним даними МЗС, під час теракту загинув один громадянин України і ще двоє постраждали. 

Як повідомляв УНІАН, у ніч на п'ятницю в Ніцці 84 людини загинули, більше двохсот отримали поранення в результаті дій терориста-одинака, який виїхав на вантажівці на набережну і почав чавити людей. Виконавець теракту - 31-річний виходець з Тунісу Мохамед Ляуеж Бухлель - раніше не був помічений у причетності до тероризму.

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