Кривавий теракт у Ніцці: кількість постраждалих перевищила 200 осіб

21:20, 15 липня 2016
Світ
2039 0

У прокуратурі Франції повідомили про 202 постраждалих унаслідок теракту в Ніцці.

REUTERS

Про це агентство The Associated Press повідомило у своєму Twitter.

Читайте такожПрокуратура Франції підтвердила особу терориста з Ніцци та розповіла, що було у його смертоносній вантажівці

"У прокуратурі Парижа повідомили про 202 постраждалих внаслідок наїзду вантажівки у Ніцці, з них 25 підключені до апаратів життєзабезпечення і 52 - у критичному стані", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вантажний автомобіль навмисне в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці.

Кількість жертв досягла 84 осіб. В результаті теракту госпіталізовано 54 дитини.

Прокуратура Франції вже підтвердила особу терориста. Ним виявився 31-річний чоловік Мохамед Лахуайедж-Бухлель з подвійним громадянством Франції та Тунісу.

Крім того, ЗМІ опублікували фотографії документів терориста з Ніцци.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter