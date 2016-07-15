Кривавий теракт у Ніцці: кількість постраждалих перевищила 200 осіб
У прокуратурі Франції повідомили про 202 постраждалих унаслідок теракту в Ніцці.
Про це агентство The Associated Press повідомило у своєму Twitter.
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"У прокуратурі Парижа повідомили про 202 постраждалих внаслідок наїзду вантажівки у Ніцці, з них 25 підключені до апаратів життєзабезпечення і 52 - у критичному стані", – йдеться у повідомленні.
Paris prosecutor says 202 were wounded in the Nice truck attack, 25 on life support and 52 in critical condition. https://t.co/mEWlyzq1uF— The Associated Press (@AP) July 15, 2016
Нагадаємо, вантажний автомобіль навмисне в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці.
Кількість жертв досягла 84 осіб. В результаті теракту госпіталізовано 54 дитини.
Прокуратура Франції вже підтвердила особу терориста. Ним виявився 31-річний чоловік Мохамед Лахуайедж-Бухлель з подвійним громадянством Франції та Тунісу.
Крім того, ЗМІ опублікували фотографії документів терориста з Ніцци.