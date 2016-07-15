Кривавий теракт у Ніцці: кількість постраждалих перевищила 200 осіб

Про це агентство The Associated Press повідомило у своєму Twitter.

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"У прокуратурі Парижа повідомили про 202 постраждалих внаслідок наїзду вантажівки у Ніцці, з них 25 підключені до апаратів життєзабезпечення і 52 - у критичному стані", – йдеться у повідомленні.

Paris prosecutor says 202 were wounded in the Nice truck attack, 25 on life support and 52 in critical condition. https://t.co/mEWlyzq1uF — The Associated Press (@AP) July 15, 2016

Нагадаємо, вантажний автомобіль навмисне в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці.

Кількість жертв досягла 84 осіб. В результаті теракту госпіталізовано 54 дитини.

Прокуратура Франції вже підтвердила особу терориста. Ним виявився 31-річний чоловік Мохамед Лахуайедж-Бухлель з подвійним громадянством Франції та Тунісу.

Крім того, ЗМІ опублікували фотографії документів терориста з Ніцци.