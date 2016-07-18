В Одесі пройшла виставка ретроавтомобілів (фото)

17 липня в центрі Одеси пройшла виставка ретроавтомобілів, приурочена до 125-ї річниці появи в місті першого автомобіля.

На захід з'їхалися екіпажі з усіх куточків України.

Зазначається, що на експозиції представлені розкішні вітчизняні та закордонні автомобілі 1930-1960 років випуску.

Також повідомляється, що виставка проходила вже третій рік поспіль та є некомерційним заходом.