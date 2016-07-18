У Львові деякі тролейбуси курсують зі змінами у маршруті через обрив мережі

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради з посиланням на диспетчерську службу ЛКП «Львівелектротранс».

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Згідно з повідомленням, близько 16.30 год машина зачепила контактну мережу на вул. Зеленій. Через обрив ліній тролейбусні маршрути №25 та 11 курсують зі змінами.

«Тролейбуси №25 та 11 наразі розвертаються на вул Луганській. Аварійні бригади працюють, порив постараються ліквідувати якнайшвидше», - повідомили в ЛКП «Львівелектротранс».