У Росії "Меморіал" визнав політв’язнями чотирьох кримських татар

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, йдеться про чотирьох заарештованих за звинуваченням у причетності до організації «Хізб ут-Тахрір», визнаної У Росії терористичною.

«Правозахисний центр «Меморіал» вважає політв’язнями чотирьох людей, які першими були заарештовані у Криму у справі «Хізб ут-Тахрір»: Руслана Зейтуллаєва, Ферата Сайфуллаєва, Рустема Ваітова і Нурі Примова», – мовиться у заяві правозахисників.

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У «Меморіалі» вказують на відсутність фактів «вчинення чи підготовки учасниками цього об’єднання терактів де-небудь у світі». У країнах Західної Європи і Північної Америки «Хізб ут-Тахрір» не заборонена, за винятком адміністративних обмежень на її діяльність у Німеччині.

«Фігурантів справи не звинувачують ні у чому, крім приналежності до «Хізб ут-Тахрір», читанні ісламістської літератури, спілкуванні. Ніяких підтверджень, що обвинувачені представляють небезпеку для суспільства, немає», – наголошують у «Меморіалі».

Крім того, зазначають правозахисники, Крим є окупованою територією, і, згідно з нормами міжнародного права, Росія не може «цілком скасовувати кримінальне законодавство, яке діяло на момент початку окупації, і замінювати його своїм». А у рамках українського законодавства «Хізб ут-Тахрір» є легальною організацією.

Руслана Зейтуллаєва звинувачують в організації діяльності терористичної організації, йому загрожує довічне ув’язнення. Решту звинувачують в участі у діяльності терористичної організації, вони можуть бути засуджені до позбавлення волі терміном до 10 років.