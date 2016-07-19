Викрадення чиновника "Укрзалізниці": поліція розповіла подробиці події

Про це повідомили у ГУНП у столиці.

Після цього чоловіка заштовхали в автомобіль та поїхали з місця пригоди у невідомому напрямку.

За вказаною адресою негайно виїхали наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група Солом'янського і Головного управлінь столичної поліції. Після прибуття правоохоронці виявили на місці пригоди тіло мертвого собаки та 5 гільз калібром 5,45 мм.

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Поліцейські опитали ймовірних свідків та очевидців цього правопорушення, аби встановити всі обставини скоєного.

Слідчим відділом Солом'янського управління поліції ГУНП у м. Києві інформацію за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Досудове розслідування у справі триває.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок ввечері, 18 липня, в Києві викрали начальника департаменту енергопостачання "Укрзалізниці" Валерія Лидмирського.