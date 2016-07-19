Викрадення чиновника "Укрзалізниці": поліція розповіла подробиці події

09:43, 19 липня 2016
Суспільство
2319 0

18 липня ввечері в одному з будинків на вулиці Кудряшова у Солом'янському районі Києва невідомі у масках кількома пострілами застрелили собаку, якого вигулював начальник департаменту енергопостачання "Укрзалізниці" Валерій Лидмирський.

facebook.com/waleriy.lydmirski

Про це повідомили у ГУНП у столиці.

Після цього чоловіка заштовхали в автомобіль та поїхали з місця пригоди у невідомому напрямку.

За вказаною адресою негайно виїхали наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група Солом'янського і Головного управлінь столичної поліції. Після прибуття правоохоронці виявили на місці пригоди тіло мертвого собаки та 5 гільз калібром 5,45 мм.

Читайте такожВикрадення чиновника "Укрзалізниці" у Києві: глава Мінінфраструктури прокоментував ситуацію

Поліцейські опитали ймовірних свідків та очевидців цього правопорушення, аби встановити всі обставини скоєного. 

Слідчим відділом Солом'янського управління поліції ГУНП у м. Києві інформацію за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Досудове розслідування у справі триває.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок ввечері, 18 липня, в Києві викрали начальника департаменту енергопостачання "Укрзалізниці" Валерія Лидмирського. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter