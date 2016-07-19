Міноборони: з початку року на службу у ЗСУ зараховано понад 40 тисяч контрактників
13:30, 19 липня 2016Суспільство
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З початку року на службу до лав Збройних сил України зараховано понад 40 тис. контрактників.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила начальник Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України полковник Оксана Гаврилюк.
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«Громадяни України продовжують вступати на військову службу за контрактом. З початку року контракт з військом підписали вже понад 40 тис. військовослужбовців, з яких 4,5 тис. – це офіцери», - заявила вона.
Таким чином, за словами Гаврилюк, щомісяця лави українського війська поповнюють понад 6 тис. контрактників, що в рази перевищує показники минулих років.
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