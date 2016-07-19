Міноборони: з початку року на службу у ЗСУ зараховано понад 40 тисяч контрактників

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила начальник Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України полковник Оксана Гаврилюк.

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«Громадяни України продовжують вступати на військову службу за контрактом. З початку року контракт з військом підписали вже понад 40 тис. військовослужбовців, з яких 4,5 тис. – це офіцери», - заявила вона.

Таким чином, за словами Гаврилюк, щомісяця лави українського війська поповнюють понад 6 тис. контрактників, що в рази перевищує показники минулих років.